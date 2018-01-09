«Зачем опять?»: Анастасия Волочкова начала рабочую неделю со шпагата

Скандальная балерина Анастасия Волочкова и на отдыхе не может забыть о растяжке и своих знаменитых шпагатов, которым она начала новую рабочую неделю. Однако поклонники в комментариях уже устали видеть однообразные видео и фото.

Светлана Славянская