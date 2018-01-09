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| | «Зачем опять?»: Анастасия Волочкова начала рабочую неделю со шпагата

«Зачем опять?»: Анастасия Волочкова начала рабочую неделю со шпагата

Сегодня, 11:18
Скандальная балерина Анастасия Волочкова и на отдыхе не может забыть о растяжке и своих знаменитых шпагатов, которым она начала новую рабочую неделю. Однако поклонники в комментариях уже устали видеть однообразные видео и фото.

«Зачем опять?»: Анастасия Волочкова начала рабочую неделю со шпагата

 

Анастасия Волочкова в сети Instagram опубликовала видео, которым продемонстрировала, что, даже находясь на райском отдыхе на Мальдивах, она все равно рано просыпается и занимается своей растяжкой. Также на видео балерина не могла в очередной раз не показать свой шпагат. «Как обычно, на отдыхе я поддерживаю форму. Здесь очень красиво», - заявила балерина.

Однако фолловеры Волочковой в комментариях поспешили сообщить, что устали уже от шпагатов балерины и одинаковых фотографий: «Ну, наконец-то началось! А то неделя без задирания ног и они слипнутся!», «Зачем опять показывать шпагат? Все его уже видели», «Почему только одна правая нога работает?», «Зачем? Изуродованные суставы так нагружать! Все это скажется рано или поздно! Уже ведь не пляшет давно».
Светлана Славянская
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