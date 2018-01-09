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| | Дмитрий Медведев перестал носить обручальное кольцо

Дмитрий Медведев перестал носить обручальное кольцо

Сегодня, 11:20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе со своей супругой посетили храм Христа Спасителя в честь православного праздника по случаю рождения Сына Божия. Этот процесс запечатлели на камеру и фотографии опубликовали в Сети.

Дмитрий Медведев перестал носить обручальное кольцо

 

Пользователи заметили отсутствие у политика на безымянном пальце обручального кольца, зато у его жены Светланы Медведевой увидели аж два украшения. Юзеры начали активно обсуждать этот факт, выдвигая различные гипотезы, почему премьер-министр РФ отказывается носить символ брака. Одни называют причиной этому ухудшение отношений между супругами. Некоторые предполагают, что Медведев собирается развестись с женой. Другие видят в этом лишь желание второй половинки политика сохранить украшение, так как премьер может попросту уснуть во время торжественных церемоний и потерять кольцо.

В Сети ведутся серьезные дебаты по данному поводу. Каждый выдвигает собственные версии, не желая присушиваться к мнению других людей. В итоге споры продолжаются и юзеры не могут найти общие точки соприкосновения в этом вопросе.
Домбровский Сергей
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