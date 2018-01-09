Пугачева очень сильно похудела: Новое фото Примадонны просто взорвало Интернет

В сети появилось новое совместное фото Максима Галкина с Аллой Пугачевой, на котором видно, насколько сильно Пугачева похудела за последнее время.

В Интернете сейчас обсуждают новый внешний вид Аллы Пугачевой. На Рождество компания российских звезд эстрады собрались, чтобы отметить праздник. Там присутствовали и Примадонна с Максимом Галкиным.На праздновании все очень удивились новому образу звезды. Пугачева очень сильно похудела и выглядит очень молодо для своего возраста. Подтверждением этого стала совместная фотография супружеской пары с Рождества.

В Интернете сразу же начали обсуждать изменение певицы. Все сильно удивились, увидев фотографию. Большинство поддерживают певицу и восхищаются таким результатом. Есть и поклонники предыдущих форм Аллы Борисовны, которые остались недовольными существенными изменениями.68-летняя Алла Пугачева вышла замуж за 41-летнего Максима Галкина еще в 2011 году. Их отношения начались в начале этого тысячелетия ,в 2001 году, когда певица была замужем за Филипом Киркоровым.