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| | Пугачева очень сильно похудела: Новое фото Примадонны просто взорвало Интернет

Пугачева очень сильно похудела: Новое фото Примадонны просто взорвало Интернет

Сегодня, 11:15
В сети появилось новое совместное фото Максима Галкина с Аллой Пугачевой, на котором видно, насколько сильно Пугачева похудела за последнее время. 

 

Пугачева очень сильно похудела: Новое фото Примадонны просто взорвало Интернет

 

В Интернете сейчас обсуждают новый внешний вид Аллы Пугачевой. На Рождество компания российских звезд эстрады собрались, чтобы отметить праздник. Там присутствовали и Примадонна с Максимом Галкиным.

На праздновании все очень удивились новому образу звезды. Пугачева очень сильно похудела и выглядит очень молодо для своего возраста. Подтверждением этого стала совместная фотография супружеской пары с Рождества.

 

В Интернете сразу же начали обсуждать изменение певицы. Все сильно удивились, увидев фотографию. Большинство поддерживают певицу и восхищаются таким результатом. Есть и поклонники предыдущих форм Аллы Борисовны, которые остались недовольными существенными изменениями.

68-летняя Алла Пугачева вышла замуж за 41-летнего Максима Галкина еще в 2011 году. Их отношения начались в начале этого тысячелетия ,в 2001 году, когда певица была замужем за Филипом Киркоровым.
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