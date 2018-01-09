Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | «Любовник» Баскова потряс участника «Дома-2» огромным пенисом

«Любовник» Баскова потряс участника «Дома-2» огромным пенисом

Сегодня, 10:53
Рустам Солнцев, получивший небывалую популярность после своего участия в телевизионном проекте «Дом-2», не раз шокировал общественность своими заявлениями. В этот раз эпатажный мужчина рассказал о гомосексуализме Николая Баскова.

«Любовник» Баскова потряс участника «Дома-2» огромным пенисом

 

Солнцев заметил, что несмотря на наличие ребёнка и бывшей супруги, Николай Басков является любителем не только женщин, но и мужчин. По заверениям экс-участника телестройки, любовником известного российского певца является Алекс Малиновский. Рустам настоял на том, что кроме гигантского размера его мужского достоинства, Алекс не может похвастаться ничем другим. Кроме того, по словам Рустама Солнцева, его коллега «по цеху» Олег Майами также является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

Солнцев заметил, что во время одного приватного разговора Олег Майами после распития спиртных напитков сознался ему в своей «особенности» и поделился страхом о том, что все могут об этом узнать. Рустам заявил, что Олег очень боялся, что его тайна может быть раскрыта.
Александр Вест
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