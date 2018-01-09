«Любовник» Баскова потряс участника «Дома-2» огромным пенисом

Рустам Солнцев, получивший небывалую популярность после своего участия в телевизионном проекте «Дом-2», не раз шокировал общественность своими заявлениями. В этот раз эпатажный мужчина рассказал о гомосексуализме Николая Баскова.

Александр Вест

Солнцев заметил, что несмотря на наличие ребёнка и бывшей супруги, Николай Басков является любителем не только женщин, но и мужчин. По заверениям экс-участника телестройки, любовником известного российского певца является Алекс Малиновский. Рустам настоял на том, что кроме гигантского размера его мужского достоинства, Алекс не может похвастаться ничем другим. Кроме того, по словам Рустама Солнцева, его коллега «по цеху» Олег Майами также является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.Солнцев заметил, что во время одного приватного разговора Олег Майами после распития спиртных напитков сознался ему в своей «особенности» и поделился страхом о том, что все могут об этом узнать. Рустам заявил, что Олег очень боялся, что его тайна может быть раскрыта.