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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

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Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Марина Африкантова и Роман Капаклы испытывают проблемы с сексом

Марина Африкантова и Роман Капаклы испытывают проблемы с сексом

Сегодня, 10:45
Марина Африкантова честно призналась, что испытывает некие проблемы в интимных отношениях с 19-летним Романом Капаклы. Героиня «Дома-2» призналась, что имеет привычку не затягивать половой акт, а вот ее партнер, напротив, любит подольше.
 

Марина Африкантова и Роман Капаклы испытывают проблемы с сексом

 

Африкантова утверждает, что всего хорошего должно быть в меру. Помимо этого, есть масса способов сделать сексуальные отношения интереснее и разнообразнее. К примеру, Марина является огромной поклонницей магазинов для взрослых. Она с радостью заходит в секс-шопы, если ей представляется такая возможность.
 
Также она не против купить какие-то игрушки и для своего возлюбленного. Африкантова, правда, не в курсе, нравится ли Капаклы подобные вещи во время секса, но она обязательно намерена выяснить это в ближайшем будущем.
 
На шоу Африкантова находится уже два года. Ее новым фаворитом стал мужчина, который гораздо младше ее, однако пара вместе чувствует себя счастливо, не испытывая каких-либо предрассудков. Иногда у них возникают незначительные размолвки, но пока что Африкантовой и Капаклы удается сохранять за собой статус образцовой пары «Дома-2».

Николай Офицеров
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