Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | Анорексия и алкоголизм: Врачи срочно спасают Бузову

Анорексия и алкоголизм: Врачи срочно спасают Бузову

Сегодня, 10:23
Об этом сообщила певица в Stories.

Анорексия и алкоголизм: Врачи срочно спасают Бузову

 

На странице в социальной сети Ольга Бузова опубликовала снимок своей руки, где видно, что ей поставили капельницу. Артистка сообщила, что ей срочно понадобилась медицинская помощь. Подписчики Бузовой начали активно обсуждать причины, которые повлияли на самочувствие певицы. Многие склонны полагать, что речь идет о переутомлении, поскольку у артистки плотный график, она очень мало отдыхает, из-за чего организм просто истощился. Как ранее сообщала Бузова своим поклонникам, она спит по 3-4 часа в сутки. Как пишут отечественные СМИ, неудивительно, что организм 31-летней артистки не выдержал сумасшедшего графика его владелицы.

Анорексия и алкоголизм: Врачи срочно спасают Бузову

 

Ранее Ольга Бузова сообщила, что у нее был приступ сильнейшего недомогания. «Так получилось, что мой организм дал сбой, иммунитет ослаб настолько сильно, что я могу сказать, что так плохо мне не было никогда ...всё сразу. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, всё тело ломит ... ещё и на душе тяжело как-то», - написала своим поклонникам артистка.

Фанаты певицы заметили неоднозначность в поведении и выражениях лица Бузовой на фото и видео, которые она с завидной регулярностью публикует в сети. После того, как певица поделилась в Instagram информацией о плохом самочувствии, спустя сутки опубликовала «полуобнаженный снимок» с пляжа. После поклонники заметили в руках певицы «многовато спиртного», а одна из публикаций и вовсе усомнила поклонников Бузовой в ее трезвости. «Ты что опять начала бухать?», - написал один из подписчиков артистки. Вместе с тем фанаты Бузовой обеспокоены ее излишней худобой или даже анорексией, поводом тому послужили последние пляжные фото певицы: «Сразу кинулось в глаза, что Вы слишком похудели!!! Для женского здоровья такая худоба очень нежелательна!».

Анорексия и алкоголизм: Врачи срочно спасают Бузову

 

Невзирая на проблемы со здоровьем, Ольга Бузова продолжает активно работать и даже анонсировать свои выступления. «До сих пор нахожусь под впечатлением от вчерашнего выступления. Кайф, что эта песня так зашла. Песня нашего современного мира #еслитынемужчинааWiF.i Скоро выложу график своих концертов на февраль и март.Ближайшее Выступление с шоу #подзвукипоцелуев - 2 февраля», - написала певица на своей странице в социальной сети.
Дыль Лилия
Новости по теме
Ольгу Бузову вновь срочно спасают врачи
Ольгу Бузову вновь срочно спасают врачи

В связи с плотным рабочим графиком и повышенной нагрузкой телеведущей и певице Ольге Бузовой потребовалась врачебная помощь. Звезде поставили капельницу, чем

Ольга Бузова сообщила о причинах своей бессонницы
Ольга Бузова сообщила о причинах своей бессонницы

Известная телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова сообщила поклонникам про истинную причину своей бессонницы. Ранее знаменитость утверждала, что спит по

Ольга Бузова призналась поклонникам, с кем спит по ночам
Ольга Бузова призналась поклонникам, с кем спит по ночам

Популярная телеведущая и новоиспеченная певица Ольга Бузова сообщила поклонникам, с кем спит по ночам. После расставания с супругом – футболистом Дмитрием

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости