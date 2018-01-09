Анорексия и алкоголизм: Врачи срочно спасают Бузову

Об этом сообщила певица в Stories.

На странице в социальной сети Ольга Бузова опубликовала снимок своей руки, где видно, что ей поставили капельницу. Артистка сообщила, что ей срочно понадобилась медицинская помощь. Подписчики Бузовой начали активно обсуждать причины, которые повлияли на самочувствие певицы. Многие склонны полагать, что речь идет о переутомлении, поскольку у артистки плотный график, она очень мало отдыхает, из-за чего организм просто истощился. Как ранее сообщала Бузова своим поклонникам, она спит по 3-4 часа в сутки. Как пишут отечественные СМИ, неудивительно, что организм 31-летней артистки не выдержал сумасшедшего графика его владелицы.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что у нее был приступ сильнейшего недомогания. «Так получилось, что мой организм дал сбой, иммунитет ослаб настолько сильно, что я могу сказать, что так плохо мне не было никогда ...всё сразу. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, всё тело ломит ... ещё и на душе тяжело как-то», - написала своим поклонникам артистка.Фанаты певицы заметили неоднозначность в поведении и выражениях лица Бузовой на фото и видео, которые она с завидной регулярностью публикует в сети. После того, как певица поделилась в Instagram информацией о плохом самочувствии, спустя сутки опубликовала «полуобнаженный снимок» с пляжа. После поклонники заметили в руках певицы «многовато спиртного», а одна из публикаций и вовсе усомнила поклонников Бузовой в ее трезвости. «Ты что опять начала бухать?», - написал один из подписчиков артистки. Вместе с тем фанаты Бузовой обеспокоены ее излишней худобой или даже анорексией, поводом тому послужили последние пляжные фото певицы: «Сразу кинулось в глаза, что Вы слишком похудели!!! Для женского здоровья такая худоба очень нежелательна!».

Дыль Лилия

Невзирая на проблемы со здоровьем, Ольга Бузова продолжает активно работать и даже анонсировать свои выступления. «До сих пор нахожусь под впечатлением от вчерашнего выступления. Кайф, что эта песня так зашла. Песня нашего современного мира #еслитынемужчинааWiF.i Скоро выложу график своих концертов на февраль и март.Ближайшее Выступление с шоу #подзвукипоцелуев - 2 февраля», - написала певица на своей странице в социальной сети.