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| | "Русская Кардашьян" в Майами показала якутские бриллианты

"Русская Кардашьян" в Майами показала якутские бриллианты

Сегодня, 10:04
Известная светская дива Анастасия Квитко, прославившаяся своими многочисленными пластическими операциями, благодаря которым девушка стала похожей на Ким Кардашьян, показала своим фанатам якутские бриллианты в Майами.

"Русская Кардашьян" в Майами показала якутские бриллианты

 

В официальном аккаунте популярной модели Анастасии Квитко в сети микроблогов Instagram появилось изображение, на котором девушка запечатлена достаточно прилично одетая в Майами. В описании к фото модель добавила, что всё ещё не может поверить, что ей довелось показывать бриллианты из Якутии в Майами. Многочисленные поклонники "русской Кардашьян" тут же устроили спор в комментариях относительно того, что красивее, драгоценные камни, или же сама девушка. Многие также заметили весьма удачное платье красавицы, едва скрывающее внушительный бюст модели.

Стоит отметить, сама Анастасия не раз замечала, что в отличие от Ким Кардашьян, её формы лишь результат упорных тренировок и весьма удачной генетики. Однако, широкой общественности уже давно известно о многочисленных пластических операциях девушки.
Александр Вест
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