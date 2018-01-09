"Русская Кардашьян" в Майами показала якутские бриллианты

Известная светская дива Анастасия Квитко, прославившаяся своими многочисленными пластическими операциями, благодаря которым девушка стала похожей на Ким Кардашьян, показала своим фанатам якутские бриллианты в Майами.

Александр Вест

В официальном аккаунте популярной модели Анастасии Квитко в сети микроблогов Instagram появилось изображение, на котором девушка запечатлена достаточно прилично одетая в Майами. В описании к фото модель добавила, что всё ещё не может поверить, что ей довелось показывать бриллианты из Якутии в Майами. Многочисленные поклонники "русской Кардашьян" тут же устроили спор в комментариях относительно того, что красивее, драгоценные камни, или же сама девушка. Многие также заметили весьма удачное платье красавицы, едва скрывающее внушительный бюст модели.Стоит отметить, сама Анастасия не раз замечала, что в отличие от Ким Кардашьян, её формы лишь результат упорных тренировок и весьма удачной генетики. Однако, широкой общественности уже давно известно о многочисленных пластических операциях девушки.