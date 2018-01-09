Водонаева купила родителям квартиру в курортном городе на юге РФ

Известная российская телеведущая Алена Водонаева креативно поздравила родителей с помолвкой. Она приобрела им квартиру в курортном городе Геленджик.

Со своими подписчиками в социальной сети Алена Водонаева решила поделиться радостной новостью. Известная телеведущая, модель и певица подарила родителям квартиру. Теперь родители девушки будут проводить зиму на юге России в Краснодарском крае. Квартира расположена в курортном городе Геленджик.Телеведущая не скрывает радости от такого подарка, но сумму покупки не раскрывает. Причиной этого поступка стала недавняя помолвка ее родителей. Тем более, по мнению Алены, ее мама намного лучше чувствует себя на юге. Там у нее не болит голова и общее самочувствие намного хуже в Москве.Кроме новости о покупке квартиры, Алена Водонаева уже разместила запись о поиске строителей. Она хочет максимально комфортно обустроить жилище родителей. 35-летняя ведущая ищет ответственную строительную бригаду. Уже известно, что окна в новом доме будут выходить на море. Все желающие бригадиры могут ей отправить письмо с собственным портфолио.