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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Водонаева купила родителям квартиру в курортном городе на юге РФ

Водонаева купила родителям квартиру в курортном городе на юге РФ

Сегодня, 09:51
Известная российская телеведущая Алена Водонаева креативно поздравила родителей с помолвкой. Она приобрела им квартиру в курортном городе Геленджик.

Водонаева купила родителям квартиру в курортном городе на юге РФ

 

Со своими подписчиками в социальной сети Алена Водонаева решила поделиться радостной новостью. Известная телеведущая, модель и певица подарила родителям квартиру. Теперь родители девушки будут проводить зиму на юге России в Краснодарском крае. Квартира расположена в курортном городе Геленджик.

Телеведущая не скрывает радости от такого подарка, но сумму покупки не раскрывает. Причиной этого поступка стала недавняя помолвка ее родителей. Тем более, по мнению Алены, ее мама намного лучше чувствует себя на юге. Там у нее не болит голова и общее самочувствие намного хуже в Москве.

Кроме новости о покупке квартиры, Алена Водонаева уже разместила запись о поиске строителей. Она хочет максимально комфортно обустроить жилище родителей. 35-летняя ведущая ищет ответственную строительную бригаду. Уже известно, что окна в новом доме будут выходить на море. Все желающие бригадиры могут ей отправить письмо с собственным портфолио.
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