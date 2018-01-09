Виктория Романец собирается показать 95 фото с Праги

Виктория Романец, получившая небывалую популярность из-за своего участия в известном телевизионном реалити-шоу «Дом-2», пообещала своим многочисленным поклонникам в Instagram в скором времени опубликовать более 90 фото с отдыха в Чехии.

Александр Вест

Побывав на новогодних каникулах в Праге вместе с мужем Антоном Гусевым, Виктория поделилась впечатлениями со своими подписчиками. Своим многочисленным фанатам Романец рассказала о незабываемых приключениях в Чехии, а также о том, что их ждёт подробный фотоотчёт, который в скором времени будет опубликован в её аккаунте в Instagram. По словам экс-участницы "Дома-2", поклонников ждёт публикация приблизительно 95 фотографий.Далеко не все фанаты Виктории Романец одинаково радостно отреагировали на данное предостережение. Некоторые подписчики девушки заявили, что лучше бы им увидеть лишь лучшие снимки, а не весь массив отснятого материала. Также многие фанаты Романец предположили, что всё свободное время в Чехии супруга Гусева посвятила не отдыху, а фотографированию.