Поклонники подозревают, что Ирина Шейк вышла замуж за Брэдли Купера

Со своими подписчиками на просторах социальной сети Instagram модель Ирина Шейк поделилась фотографией, сделанной во время отдыха в теплых странах. Однако, поклонников заинтересовала вовсе не красота запечатленного в кадре краба в ракушке, а обручальное кольцо на ее безымянном пальце. Поклонники уверены, что россиянка обвенчалась с Брэдли Купером.

Опубликовала фотографию знаменитость в честь своего дня рождения. В руках Шейк держит того самого рака-отшельника, но снимок был сделан таким образом, что на пальце звезды виднеется украшение, максимально напоминающее обручальное кольцо. Девушка, по мнению фолловеров, тайно вышла замуж или, по крайней мере, обвенчалась с актёром Брэдли Купером, с которым они уже достаточно давно живут вместе и воспитывают ребенка.

Поклонники незамедлительно начали предполагать, что Ирина Шейк скрывает от всех свое венчание по каким-то непонятным причинам, ведь все и так догадывались, что до свадьбы в их союзе с Брэдли Купером однозначно дойдет. Другие же добавили, что это, вполне вероятно, что и не обручальное кольцо, а обычное украшение, надетое Ириной просто так.

Николай Офицеров