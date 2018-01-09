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| | Поклонники подозревают, что Ирина Шейк вышла замуж за Брэдли Купера

Поклонники подозревают, что Ирина Шейк вышла замуж за Брэдли Купера

Сегодня, 09:30
Со своими подписчиками на просторах социальной сети Instagram модель Ирина Шейк поделилась фотографией, сделанной во время отдыха в теплых странах. Однако, поклонников заинтересовала вовсе не красота запечатленного в кадре краба в ракушке, а обручальное кольцо на ее безымянном пальце. Поклонники уверены, что россиянка обвенчалась с Брэдли Купером.
 

Поклонники подозревают, что Ирина Шейк вышла замуж за Брэдли Купера

 

Опубликовала фотографию знаменитость в честь своего дня рождения. В руках Шейк держит того самого рака-отшельника, но снимок был сделан таким образом, что на пальце звезды виднеется украшение, максимально напоминающее обручальное кольцо. Девушка, по мнению фолловеров, тайно вышла замуж или, по крайней мере, обвенчалась с актёром Брэдли Купером, с которым они уже достаточно давно живут вместе и воспитывают ребенка.
 
Поклонники незамедлительно начали предполагать, что Ирина Шейк скрывает от всех свое венчание по каким-то непонятным причинам, ведь все и так догадывались, что до свадьбы в их союзе с Брэдли Купером однозначно дойдет. Другие же добавили, что это, вполне вероятно, что и не обручальное кольцо, а обычное украшение, надетое Ириной просто так.

Николай Офицеров
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