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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В сети оказалась "голая" фотография экс-подруги Ди Каприо топ-модели Бундхен

В сети оказалась "голая" фотография экс-подруги Ди Каприо топ-модели Бундхен

Сегодня, 09:01
Уже который раз за короткое время голые снимки топ-модели Жизель Бундхен оказываются на просторах сети. На этот бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо показывает свое обнаженное тело, но используется для этого весьма необычный антураж, который пользователи оценили на «ура».
 

В сети оказалась "голая" фотография экс-подруги Ди Каприо топ-модели Бундхен

 

Фолловеры удивились тому, как у Бундхен получается оставаться женственной и прекрасной, даже с учетом того, что она находится в какой-то мастерской, а сама залезла в мусорное ведро, в котором стоит с сияющей улыбкой.
 
Знаменитость родилась в Бразилии, в семье переселенцев из Германии. В модельный бизнес она попала абсолютно случайно, когда ее в 14-летнем возрасте заметил один из представителей глянцевых журналов, занимавшийся в тот момент поиском молодых талантов. На сегодняшний день Бундхен считается одной из самых дорогих звезд на подиуме.
 

В сети оказалась "голая" фотография экс-подруги Ди Каприо топ-модели Бундхен

 

Неоднократно бывший «ангел» Victoria's Secret радовала своих поклонников откровенными снимками в стиле «ню», потому фото, подобно просочившемуся в сеть, имеют ценность исключительно, как раритет.

Николай Офицеров
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