В сети оказалась "голая" фотография экс-подруги Ди Каприо топ-модели Бундхен

В сети оказалась "голая" фотография экс-подруги Ди Каприо топ-модели БундхенСегодня, 09:01
На просторах сети появился эротический снимок бразильской фотомодели Жизель Бундхен, который был сделан в ходе одной из ее многочисленных фотосессий. Сама
Известная модель Жизель Бундхен, скорее всего, беременна в третий раз. К данному выводу пришли папарацци, которые несколько раз сфотографировали знаменитость.
Жизель Бундхен закончит 20-летнюю карьеру подиумной модели. Однако она продолжит сниматься в рекламных роликах и заниматься бизнесом.