В сети оказалась "голая" фотография экс-подруги Ди Каприо топ-модели Бундхен

Уже который раз за короткое время голые снимки топ-модели Жизель Бундхен оказываются на просторах сети. На этот бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо показывает свое обнаженное тело, но используется для этого весьма необычный антураж, который пользователи оценили на «ура».

Фолловеры удивились тому, как у Бундхен получается оставаться женственной и прекрасной, даже с учетом того, что она находится в какой-то мастерской, а сама залезла в мусорное ведро, в котором стоит с сияющей улыбкой.

Знаменитость родилась в Бразилии, в семье переселенцев из Германии. В модельный бизнес она попала абсолютно случайно, когда ее в 14-летнем возрасте заметил один из представителей глянцевых журналов, занимавшийся в тот момент поиском молодых талантов. На сегодняшний день Бундхен считается одной из самых дорогих звезд на подиуме.

Неоднократно бывший «ангел» Victoria's Secret радовала своих поклонников откровенными снимками в стиле «ню», потому фото, подобно просочившемуся в сеть, имеют ценность исключительно, как раритет.

Николай Офицеров