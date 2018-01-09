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| | Мария Кохно собирается сделать липосакцию щёк

Мария Кохно собирается сделать липосакцию щёк

Сегодня, 08:43
К хирургу, к которому зачастую обращаются участники телепроекта «Дом-2», собирается вскоре обратиться и Мария Кохно, задумавшая избавиться от нежелательного объёма своих щёк с помощью пластической хирургии.

Мария Кохно собирается сделать липосакцию щёк

 

По заверениям бывшей участницы популярного телевизионного реалити-шоу «Дом-2», данные изменения в её внешнем виде необходимы не только для более успешных поисков своего партнёра, но и для проведения съёмок в клипе. Пластический хирург Игорь Белый уже не раз помогал участникам проекта избавиться от депрессии с помощью ряда улучшений в их внешности. Однако, в этот раз врач сумел убедить Марию Кохно отказаться от подтяжки лица, которая, по его мнению, лишь навредит девушке в столь юном возрасте.

Процедура по липосакции щёк не станет первой пластической операцией Кохно, а сама девушка рассказала о своём оптимистическом подходе в преддверии новых изменений в её внешности. В скором времени Мария примет участие в съёмках видеоклипа, в котором она будет играть на скрипке.
Александр Вест
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