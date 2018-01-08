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| | Бузову экстренно спасают врачи: Переутомление или алкоголизм?

Бузову экстренно спасают врачи: Переутомление или алкоголизм?

Вчера, 23:23
Срочная медицинская помощь была оказана телеведущей Ольге Бузовой.

Бузову экстренно спасают врачи: Переутомление или алкоголизм?

 

Врачи уже не в первый раз выводят девушку из тяжелого состояния. На этот раз она довела себя до него очень насыщенным графиком работы. Сплошные гастроли, съемки и концерты, в результате чего знаменитости удавалось, по ее утверждению, поспать лишь 3-4 часа в сутки, дали о себе знать. Пребывание в таком цейтноте с ноября прошлого года привело к тому, что Ольге стало очень плохо, она даже пожаловалась своим фанатам, что никогда еще не чувствовала себя настолько нехорошо. Она также напомнила всем о том, как важно заботиться о своем здоровье и пожелала не болеть.

Бузову экстренно спасают врачи: Переутомление или алкоголизм?

 

Первым делом звезде поставили капельницу. Собственно, Бузова не стала терять время даром и немедленно выложила соответствующий фотоотчет в Instagram. Надо сказать, далеко не все подписчики отнеслись к состоянию звезды с сочувствием, некоторые предположили, что Бузовой понадобилась медицинская помощь в результате злоупотребления алкоголем. Они уверены, что телеведущая периодически «прикладывается к бутылке» и поэтому дошла до такого состояния. Свое видение ситуации они подкрепили утверждением о том, что не успела знаменитость пожаловаться на свое пошатнувшееся здоровье, как уже устроила полуобнаженную фотосессию в Дубае, где сейчас проходят ее гастроли, а потом и заплыв в бассейне.

Бузову экстренно спасают врачи: Переутомление или алкоголизм?

 

Столь внезапное выздоровление можно объяснить лишь желанием в очередной раз привлечь внимание к собственной персоне. Тем более в свете событий, происходящих с ее бывшим супругом Дмитрием Тарасовым, развод с которым Ольга переживала довольно тяжело. Как известно, экс-супруг телеведущей сделал предложение своей нынешней возлюбленной, модели Анастасии Костенко во время отдыха на Мальдивских островах.

До этого в СМИ обсуждали новость о возможной беременности невесты Тарасова, следствием которой и стало предложение руки и сердца, сделанное футболистом. Вернувшись с отдыха, пара на Рождество уже по-семейному посетила один из подмосковных храмов, о чем поклонники узнали из Instagram Дмитрия Тарасова. Все это не могло оставить эмоциональную Ольгу Бузову равнодушной, и теперь она, возможно, будет стараться перетянуть «одеяло внимания поклонников» на свою сторону. Хейтеры замечают, что притворяться звезде не в первой, лишь бы общественность обсуждала именно ее.
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