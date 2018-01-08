"В дрова пьяную" "лечить надо": Садальский заявил об уходе Волочковой в монастырь

Актер обнародовал свою якобы переписку с балериной, где она поделилась своими планами.

С некоторых пор Станислав Садальский ведет блог в Instagram, там же он общается со своими коллегами и друзьями. Недавно актер сообщил сногсшибательную новость - Анастасия Волочкова собирается завязать со светской жизнью и отправиться на продолжительное время в монастырь. Поклонники Садальского в большом удивлении обнаружили в блоге актера страницу, скопированную им из переписки с балериной, где она сетует на окружающие ее предательство, измены и ложь и надолго прощается с поклонниками, заявляя о своем уходе в монастырь.Подписчики прокомментировали ситуацию по разному, но мало кто удивился такому решению, сочтя его шуткой. Тем более в 2013 году уже был прецедент с уходом Волочковой в монастырь, когда она опубликовала свое фото в монашеской рясе и с лицом, полным решимости принять соответствующий обет. Тогда поклонники всерьез заволновались, но звезда заявила, что разыграла всех и никуда не уйдет.

Примечательно, что на этот раз самые преданные фанаты с пристрастием изучили все публикации примы и отметили, что среди них нет ни одной с таким содержанием, которое опубликовал Садальский. Наоборот, Волочкова отдыхает на Мальдивах, о чем говорят размещаемые ею фотографии. И единственное, что сейчас слегка расстраивает звезду - это состояние ее ног, которые она сильно растерла на последних выступлениях.Но жалоб на сложности судьбы или планов об уходе в монастырь нет и в помине. Тогда, вбив в поисковик фразу, указанную Садальским, самые внимательные поклонники получили лишь ссылки на сайты о самом актере и ничего больше. Кстати, сам Станислав Юрьевич считается одним из талантливых российских журналистов, его блог в «ЖЖ», во многом благодаря своей скандальности, одни из самых читаемых в РФ. Актер рассказывает в нем о разных интересных обществу людях - звездах, политиках, просто своих друзьях.

С 2007 года Садальский был доверенным лицом грузинского президента Михаила Саакашвили, и по сей день он вхож в окружение политика на правах друга. Актер поддерживает Саакашвили и не скрывая говорит об этом в своем блоге. По всей видимости, Садальскому нравится амплуа «человека-скандала» на российском телевидении, он словно ищет возможности лишний раз засветиться в очередной громкой истории с участием знаменитостей.