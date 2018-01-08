Ольгу Бузову вновь срочно спасают врачи

В связи с плотным рабочим графиком и повышенной нагрузкой телеведущей и певице Ольге Бузовой потребовалась врачебная помощь. Звезде поставили капельницу, чем она поспешила поделиться с поклонниками.

Актриса, дизайнер, певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с фанатами процессом собственного спасения – опубликовала фото, где она лежит под капельницей. Из-за тяжелого рабочего графика и загруженности, здоровье знаменитости подкосилось, почему Бузова и обратилась за помощью к медицинским работникам.Недоброжелатели, увидевшие звезду под капельницей, тут же усомнились, что причиной обращения к врачам является именно переутомление. Хейтеры уверены, что Бузова, якобы, злоупотребляет алкогольными напитками, а доктора «откачивали» ее после очередного запоя.Недоверие фанатов обусловлено тем, что не так давно Ольга Бузова также жаловалась на существенное ухудшение самочувствие, а потом внезапно устроила полуголую фотосессию в Дубае и заплыв бассейне. По мнению поклонников, такое внезапное «выздоровление» может говорить о притворстве звезды с целью привлечения внимания к себе.