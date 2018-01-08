Похудевшая Мэрайя Кэри пришла с молодым любовником на «Золотой Глобус»

На кинопремию «Золотой Глобус» 47-летняя исполнительница Мерайя Кэри пришла заметно постройневшей в сопровождении молодого любовника. Появление соул-дивы произвело фурор на церемонии.

Появление похудевшей на 11 килограмм певицы Мэрайи Кэри произвело фурор на 75-ой церемонии вручения «Золотого Глобуса. Звезда сообщает, сбросить лишний вес ей помогла специальная диета, но некоторые недоброжелатели подозревают хирургическое вмешательство в процесс снижения веса Кэри.Соул-дива прибыла на «Золотой глобус» в сопровождении своего молодого человека Брайана Такаки, отношения с которым у нее продолжаются уже в течение года.

Такаки сообщал, что их знакомство с Кэри состоялось около 10 лет назад благодаря работе в общем проекте. Тогда, по словам танцора, он был совсем молодым, и певица не рассматривала его иначе, чем в качестве партера по работе.Сама Кэри, пережившая тяжелое расставание с миллиардером Джеймсом Паркером, сдержанно отзывается об отношениях с Танаки.