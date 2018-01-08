Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

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Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

От Редактора

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

На Марсе найдены окаменелости живых существ.

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| | Светлана Бондарчук показала фото без макияжа

Светлана Бондарчук показала фото без макияжа

Вчера, 21:31
Модель и ведущая Светлана Бондарчук, бывшая жена Сергея Бондарчука, показала фото без макияжа. Она разместила в Instagram снимки с отдыха на Бали.

Светлана Бондарчук показала фото без макияжа

 

Светлана Бондарчук сфотографировалась на фоне вида из отеля Hanging Gardens of Bali. За спиной модели - оранжевый закат, она расслабленная и загорелая. "Волшебный бесконечный день" - прокомментировала она свою историю в Instagram. За 6 часов серия фото и видео набрала 7184 лайка.
Яна Татьянина
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