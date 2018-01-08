Светлана Бондарчук показала фото без макияжа

Светлана Бондарчук сфотографировалась на фоне вида из отеля Hanging Gardens of Bali. За спиной модели - оранжевый закат, она расслабленная и загорелая. "Волшебный бесконечный день" - прокомментировала она свою историю в Instagram. За 6 часов серия фото и видео набрала 7184 лайка.
Светлана Бондарчук показала фото без макияжаВчера, 21:31
Российская модель и телевизионная ведущая Светлана Бондарчук показала снимок с Мальдив в стиле Ким Кардашьян. Фотографию она разместила на своей странице в
Новыми фотографиями продолжает радовать своих подписчиков в соцсети бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана. На этот раз модель поделилась с фанатами снимком
Бывшая жена известного актера и режиссера Федора Бондарчука очень эффектно похудела после развода. На своей странице в Instagram Светлана Бондарчук