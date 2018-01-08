Светлана Бондарчук показала фото без макияжа

Модель и ведущая Светлана Бондарчук, бывшая жена Сергея Бондарчука, показала фото без макияжа. Она разместила в Instagram снимки с отдыха на Бали.

Яна Татьянина

Светлана Бондарчук сфотографировалась на фоне вида из отеля Hanging Gardens of Bali. За спиной модели - оранжевый закат, она расслабленная и загорелая. "Волшебный бесконечный день" - прокомментировала она свою историю в Instagram. За 6 часов серия фото и видео набрала 7184 лайка.