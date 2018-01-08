Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами

Поклонники Настасьи Самбурской стали критиковать актрису за неухоженные ноги и неупругую попу, сообщает VistaNews.

Споры между довольными и недовольными поклонниками развернулись в комментариях под последним снимком Самбурской. Её необычное чувство юмора, к сожалению, понимают не все подписчики. Девушка пошутила, что по ошибке нырнула в газон вместо моря. На «лужайку» она приземлилась лицом, чем представила поклонникам свои попу и ступни.Именно на них обратили внимание пользователи соцсети. Половина из них стала осуждать артистку за «незвёздное» отношение к своей внешности: обычная попа и грязные ноги не красят теледиву. На это другая половина поклонников ответила возражением. Они принимают позицию кумира и рады тому, что та не делает из себя куклу. А о пыльных ступнях они говорят следующее: «Настасья сейчас на отдыхе. Она ходит босиком по дороге и по пляжу. Какие у неё ещё должны быть ноги?»