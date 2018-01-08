У сына Андрея Малахова появился двоюродный брат

В одном из медицинских учреждений столицы РФ сестра Натальи Шкулевой, супруги Андрея Малахова, родила мальчика. Так у сына известного шоумена появился младший брат.

Виктория Озерова

Елена, младшая сестра Натальи Шкулевой, стала мамой. Мальчик появился на свет в одной из частных клиник Москвы с весом более четырех килограмм и ростом 56 сантиметров. Всего два месяца назад Наталья и Андрей Малахов стали мамой и папой сына Александра. Примечательно, что сестры забеременели почти в одно и то же время и обе родили мальчиков. Об интересном положении Елены стало известно всего за пару месяцев до родов, срок был уже достаточно большим, и скрывать изменения в фигуре дальше не удалось.Поклонники Шкулевой рады такому пополнению, с чем и поздравили семью. Фанаты отмечают, что теперь сестры смогут вместе с детьми гулять и делится опытом материнства, ведь родственницы живут недалеко друг от друга.