Фанаты заподозрили пополневшую Эмилию Кларк в беременности

Фанаты в Twitter заподозрили пополневшую Эмилию Кларк в сюжетной беременности. Предполагают, что актриса готовится сыграть Дейенерис, у которой будет ребёнок от племянника - Джона Сноу.

Яна Татьянина

В сеть попали фотографии Эмилии Кларк, посетившей 75-е вручение "Золотого глобуса". Фанаты отметили, что актриса набрала вес. Это может оказаться намёком на сюжет 8 сезон "Игры престолов", который выйдет в 2019. Мысли поклонников сериала давно крутятся вокруг сюжетного поворота с ребёнком последних Таргариенов. Пока это остаётся неподтверждённой теорией.