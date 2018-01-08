Фанаты заподозрили пополневшую Эмилию Кларк в беременности

В сеть попали фотографии Эмилии Кларк, посетившей 75-е вручение "Золотого глобуса". Фанаты отметили, что актриса набрала вес. Это может оказаться намёком на сюжет 8 сезон "Игры престолов", который выйдет в 2019. Мысли поклонников сериала давно крутятся вокруг сюжетного поворота с ребёнком последних Таргариенов. Пока это остаётся неподтверждённой теорией.
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