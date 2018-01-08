В Сочи Елену Темникову попросили позаботиться о хаски

В Сочи был отменен концерт Елены Темниковой, но певица не стала скучать, а отправилась кататься в собачьей упряжке. Звезда проведала один из хаски-центров города.

Виктория Озерова

На своей станице в Instagram Елена Темникова рассказала поклонникам, как проводит время в Сочи. Певица проведала один из местных хаски-центров и покаталась в упряжке. Перед этим Темникова целый час «обнималась с собаками». Такой отдых пришелся певице по душе. Поклонники оценили тягу звезды к экстриму и любовь к животным. Некоторые выразили предположение, что это тот самый хаски центр, в котором сотрудники издеваются над животными, но Елена ответила, что это не то самое заведение. Хозяйка центра «Розы Хуторов» присоединилась к обсуждению и заверила, что в ее центре собак содержат в надлежащих условиях.Подписчики Елены Темниковой попросили ее проведать тот самый злополучный центр, где сотрудники бьют хаски, и узнать о состоянии здоровья собак.