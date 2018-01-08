Садальский отправил Волочкову в монастырь

Актер и блоггер Станислав Садальский в своем блоге в Instagram опубликовал в пост, где намекнул, что балерина Анастасия Волочкова уйдет в монастырь. Об этом написал артист под скриншотом переписки с Волочковой в Twitter.

В своем в Instagram известный актер Станислав Садальский рассказал о том, что Анастасия Волочкова хочет отправиться в монастырь. По словам Садальского, она сообщила об этом своем намерении в Twitter-аккаунте.

С начала 2018 года пользователи Сети активно обсуждают события из жизни балерины, а также живо реагируют на ее публикации Instagram, многие из которых продолжают возмущать некоторых фанатов откровенностью. Заявление Садальского об уходе Волочковой в монастырь не было воспринято всерьез частью фоллловеров блоггера, остальные забеспокоились про знаменитую балерину, спрашивали о причине такого решения.Сама балерина пока никак не прокомментировала обнародованное Садальским сообщение о собственном уходе.