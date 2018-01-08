Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу

Об этом сам фигурист объявил в своём блоге в Instagram. Новым зимним чудом станет «Лебединое озеро», которое пройдёт в декабре и январе следующей зимы в Москве. Главной особенностью станет то, что шоу сохранит балет. Шоу-балет на льду для зрителей создадут звезды классического балета и фигурного катания мирового уровня. А произведение П. И. Чайковского зазвучит из-под струн живого симфонического оркестра. На этом сюрпризы не закончились. Как сообщает «ВладТайм», Евгению и команде ещё есть чем удивить.
Фигурист также напомнил, что следующей зимой шоу «Щелкунчик 2» отправится на гастроли в Санкт-Петербург. Об ошеломляющем успехе постановки мы писали ранее.