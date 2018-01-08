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| | Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу

Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу

Вчера, 20:30
Евгений Плющенко готовит для зрителей новую новогоднюю сказку. На этот раз на зиму 2018-2019 годов.

Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу

 

Об этом сам фигурист объявил в своём блоге в Instagram. Новым зимним чудом станет «Лебединое озеро», которое пройдёт в декабре и январе следующей зимы в Москве. Главной особенностью станет то, что шоу сохранит балет. Шоу-балет на льду для зрителей создадут звезды классического балета и фигурного катания мирового уровня. А произведение П. И. Чайковского зазвучит из-под струн живого симфонического оркестра. На этом сюрпризы не закончились. Как сообщает «ВладТайм», Евгению и команде ещё есть чем удивить.

Фигурист также напомнил, что следующей зимой шоу «Щелкунчик 2» отправится на гастроли в Санкт-Петербург. Об ошеломляющем успехе постановки мы писали ранее.
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