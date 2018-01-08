Тата Блюменкранц удивила зрителей «Дома-2» отказом от роли ведущей

Тата Блюменкранц очень долго бредила ролью ведущей «Дома-2», но когда заветное желание звезды телестройки исполнилось, она удивила зрителей отказом. Тата предпочла семью карьере.

Виктория Озерова

Тата Блюменкранц долгое время готовилась к роли ведущей телепроекта «Дом-2». Звезда шоу проводила теты с участниками, мечтая заменить Юлию Ефременкову. И вот когда желанная должность оказалась у девушки «в кармане», она удивила всех отказом. В личном микроблоге Тата Блюменкранц рассказала о причинах своего решения. По словам девушки, она пока не готова на три недели оставить свою маленькую дочь, тем более у нее были другие планы. Блюменкранц рассказала, что ближе к своему дню рождения собирается вместе с мужем и Бетти отправится на отдых в Дубай.Поклонники по-разному отреагировали на решение Таты. Многие поддержали девушку, заявив, что семья важнее карьеры. Другие же посчитали, что она упустила неплохой шанс, тем более что дочь она могла бы взять с собой на Сейшелы.