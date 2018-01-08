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| | Фанаты Даны Борисовой устали от ее инфантильного поведения

Фанаты Даны Борисовой устали от ее инфантильного поведения

Вчера, 20:15
Поклонники Даны Борисовой раскритиковали ведущую за инфантильность. Фанаты просят звезду перестать играть на публику и постоянно врать.

 

Недавно Дана Борисова принимала гостей. Друзей телеведущая угощала блюдами собственного приготовления: пловом и сырниками. Соответствующая публикация появилась на странице ведущей в Instagram. В записи Дана Борисова снова начала извиняться за не совсем изысканные угощения. Новый пост и фото вызвали волну критики в адрес ведущей. Поклонники отмечают, что вести себя таким образом похоже на «слабоумие». Пользователи отмечают, что с каждым «виноватым» постом ведущая начинает все больше врать. Подписчики просят Дану Борисову снять маску инфантильности и проявить себя настоящую.

Не обошли вниманием и внешний вид ведущей. Пользователи отметили, что «растрепанность» не идет Борисовой. Среди поклонников нашлись и защитники, которые отметили, что на судьбу телеведущей выпало много испытаний.
Виктория Озерова
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