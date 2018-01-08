Владимир Пресняков-младший рассказал про свою жизнь в интернате

Эстрадный исполнитель, сын певца Владимира Преснякова, Владимир Пресняков-младший рассказал о годах, проведенных в школе-интернате. По словам знаменитости, именно там он учился мечтать, благодаря чему в свои 50 лет верит в чудеса.

Накануне своего 50-летия известный певец Владимир Пресняков-младший в одном из интервью сообщил о своем особенном отношении к Рождеству, а также сказал, что все еще верит в чудеса. Немалую роль в этом сыграли годы, проведенные будущей звездой эстрады в свердловской школе-интернат.Одной из детских желаний Преснякова-младшего в те годы было увидеть родителей – и они приезжали. Это мальчик считал чудом.В интернат Пресняков был отправлен в возрасте семи лет в связи с тем, что его родители получили предложении о работе в коллективе «Самоцветы», для чего необходимо было переехать в Москву. Через два года сын Елены и Владимира Пресняковых оказался исключен из-за собственного плохого поведения, и родители перевезли ребенка в столицу.