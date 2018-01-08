Анфиса Чехова порадовала кардинальными переменами во внешности

В новом году Анфиса Чехова решила сменить имидж. Фото с новым цветом волос звезда поделилась с подписчиками в личном микроблоге.

Виктория Озерова

Начать новый год с кардинальных изменений решила Анфиса Чехова. Соответствующие фото появились в профиле ведущей в Instagram. Анфиса Чехова сменила прическу и цвет волос. Перед поклонниками секс-символ отечественного шоу-бизнеса предстала в новом образе. Артистка призналась, что пошла в салон и доверилась профессионалам, она довольна своей новой стрижкой, а цвет волос – холодно пепельный – теперь идеально подходит под тон ее кожи.Поклонники позитивно оценили изменения в образе телеведущей. Подписчики отметили, что холодные оттенки очень идут артистке, и теперь Анфиса Чехова стала выглядеть еще моложе. Были и такие, которые не заметили особых изменений в цвете волос ведущей. За несколько дней публикация собрала более 50 тысяч лайков и более 350 комментариев.