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| | Анфиса Чехова порадовала кардинальными переменами во внешности

Анфиса Чехова порадовала кардинальными переменами во внешности

Вчера, 19:29
В новом году Анфиса Чехова решила сменить имидж. Фото с новым цветом волос звезда поделилась с подписчиками в личном микроблоге.

Анфиса Чехова порадовала кардинальными переменами во внешности

 

Начать новый год с кардинальных изменений решила Анфиса Чехова. Соответствующие фото появились в профиле ведущей в Instagram. Анфиса Чехова сменила прическу и цвет волос. Перед поклонниками секс-символ отечественного шоу-бизнеса предстала в новом образе. Артистка призналась, что пошла в салон и доверилась профессионалам, она довольна своей новой стрижкой, а цвет волос – холодно пепельный – теперь идеально подходит под тон ее кожи.

Поклонники позитивно оценили изменения в образе телеведущей. Подписчики отметили, что холодные оттенки очень идут артистке, и теперь Анфиса Чехова стала выглядеть еще моложе. Были и такие, которые не заметили особых изменений в цвете волос ведущей. За несколько дней публикация собрала более 50 тысяч лайков и более 350 комментариев.
Виктория Озерова
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