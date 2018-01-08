Оля Полякова заснята на отдыхе с округлившимся животом

Известную украинскую телеведущую и певицу сфотографировали с округлившимся животом на отдыхе со своим Михаилом Ясинским и его семьей. Фото выложил в социальную сеть Facebook продюсер звезды.

Во время отдыха, который Оля Полякова проводила время вместе с ее продюсером Михаилом Ясинским на побережье Индийского океана, на странице Ясинского появилось фото певицы. На снимке не представляет никакой сложности разглядеть то, что живот Поляковой заметно округлился.

Звезда пока воздерживается от комментариев касательно своей возможной беременности. На данный момент Полякова уже является матерью двух своих дочерей – Алисы и Марии.Ранее сообщалось о том, что муж Поляковой попал в больницу Шри-Ланки в связи с перелом после падения со скутера. Об этом певица рассказала на своем профиле в в Instagram.Кроме того, не так давно исполнительница сообщала, что готова согласиться принять участие в «Евровидении», но только при определенном условии. Этим условием Полякова заявила то, что ее должны специально пригласить на песенный конкурс без участия в отборе среди других претендентов на участие от Украины.