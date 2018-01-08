Шэрон Стоун подчеркнула роскошный образ откровенным глубоким вырезом на красной дорожке 

Шэрон Стоун прибыла на церемонию «Золотой Глобус» в роскошном платье с откровенным декольте.





Мировая звезда Шэрон Стоун, которой исполнилось 59 лет, прибыла на мероприятие в роскошном образе с откровенным глубоким декольте. Она приехала со своим сыном Роаном Джозефе, которому исполнилось 17 лет. На знаменитости было шикарное длинное платье, которое своей красотой привело гостей в восторг. Несмотря на свой возраст, у Шэрон Стоун идеальная фигура, которой актриса не стесняется и выставляет напоказ. Свою красоту знаменитость подчеркнула дорогими серьгами и бархатной сумочкой.В 1996 году Шэрон Стоун уже получала золотую статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Казино». В этом году Стоун на награду не претендует.