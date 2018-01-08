Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

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Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

От Редактора

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

На Марсе найдены окаменелости живых существ.

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| | Шэрон Стоун подчеркнула роскошный образ откровенным глубоким вырезом на красной дорожке

Шэрон Стоун подчеркнула роскошный образ откровенным глубоким вырезом на красной дорожке

Вчера, 18:38
Шэрон Стоун прибыла на церемонию «Золотой Глобус» в роскошном платье с откровенным декольте.

Шэрон Стоун подчеркнула роскошный образ откровенным глубоким вырезом на красной дорожке 


Мировая звезда Шэрон Стоун, которой исполнилось 59 лет, прибыла на мероприятие в роскошном образе с откровенным глубоким декольте. Она приехала со своим сыном Роаном Джозефе, которому исполнилось 17 лет. На знаменитости было шикарное длинное платье, которое своей красотой привело гостей в восторг. Несмотря на свой возраст, у Шэрон Стоун идеальная фигура, которой актриса не стесняется и выставляет напоказ. Свою красоту знаменитость подчеркнула дорогими серьгами и бархатной сумочкой.

В 1996 году Шэрон Стоун уже получала золотую статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Казино». В этом году Стоун на награду не претендует.
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