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| | Мария Вовченко планирует майский йогатур на Бали

Мария Вовченко планирует майский йогатур на Бали

Сегодня, 02:30
Популярный тренер Мария Вовченко поделилась своими впечатлениями от Бали в личном микроблоге и рассказала о своих планах. По словам многодетной матери, на острове нужно быть поосторожнее с желаниями, поскольку они сбываются.

Мария Вовченко планирует майский йогатур на Бали

 

Мария Вовченко поделилась новым фото с Бали в своем профиле в Instagram. Популярный блогер рассказала, что данный остров является очень необычным. Тренер предупредила, что на Бали нужно думать только о хорошем, ведь остров действительно живой и слышит мысли всех пребывающих на нем людей. Мария Вовченко рассказала о посещении местного йога-центра, и сеансе массажа там. В публикации медийная личность сообщила, что хотела бы собрать майский йогатур на Бали, и спросила мнение подписчиков о данной идее.

Пользователи позитивно оценили новое фото Марии Вовченко, а также ее идею о йогатуре на остров. Некоторые отметили, что такой тур может дорого обойтись.
Виктория Озерова
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