Митя Фомин поразил преданных поклонников роскошным прессом

Певец Митя Фомин поделился в своём Instagram профессиональным фото, на котором хвастает результатами тяжёлых тренировок.

Валерия Голицына

Фомин в подписи к снимку поделился тем, как тяжело ему дался такой результат. Также певец отметил, что давно мечтал о стальном прессе с кубиками, однако для него живот является самой капризной часть тела. Митя Фомин рассказал о том, что есть люди, которые едят, спят и остаются красивыми без всяких усилий. А вот ему, особенно в возрасте за 40, такая красота далась только большим и кропотливым трудом.Подписчицы певца буквально "обомлели" от соблазнительного фото. Девушки сделали тысячу комплиментов артисту. Были также и мужчины, которые похвалили певца за упорство и отметили, что он является отличным мотиватором и примером для подражания.