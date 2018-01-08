Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

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Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

От Редактора

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

На Марсе найдены окаменелости живых существ.

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| | Митя Фомин поразил преданных поклонников роскошным прессом

Митя Фомин поразил преданных поклонников роскошным прессом

Вчера, 18:00
Певец Митя Фомин поделился в своём Instagram профессиональным фото, на котором хвастает результатами тяжёлых тренировок.

Митя Фомин поразил преданных поклонников роскошным прессом

 

Фомин в подписи к снимку поделился тем, как тяжело ему дался такой результат. Также певец отметил, что давно мечтал о стальном прессе с кубиками, однако для него живот является самой капризной часть тела. Митя Фомин рассказал о том, что есть люди, которые едят, спят и остаются красивыми без всяких усилий. А вот ему, особенно в возрасте за 40, такая красота далась только большим и кропотливым трудом.

Подписчицы певца буквально "обомлели" от соблазнительного фото. Девушки сделали тысячу комплиментов артисту. Были также и мужчины, которые похвалили певца за упорство и отметили, что он является отличным мотиватором и примером для подражания.
Валерия Голицына
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