Сергей Шнуров впал в «туристическое отупение» из-за отсутствия никотина

Сергей Шнуров на данный момент пребывает на Бали. Артист отдыхает и готовится к выступлению, а также проводит эксперименты над своим организмом. Отказ от сигарет привел музыканта к «туристическому отупению».

Виктория Озерова

На Бали перед концертом Сергей Шнуров решил на некоторое время отказаться от никотина. Два дня без курения для артиста прошли не очень легко. В личном микроблоге знаменитость поделился результатами эксперимента. По словам артиста, без никотина «туристическое отупение» наступило для него намного раньше обычного. Шнуров признался, что мысли, которые «и до того» редко приходили в голову лидера группы «Ленинград», перестали посещать его вовсе. Подытожил артист свой эксперимент словом «прикольно».Сергей Шнуров и ранее выражал желание избавиться от никотиновой зависимости, но сделать исполнителю никак не удается. Два года назад Шнуров рассказал, что начал меньше употреблять алкоголь.