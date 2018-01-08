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| | Воровство сапог и стихотворения: Больная Бузова сплагиатила чужие мысли

Воровство сапог и стихотворения: Больная Бузова сплагиатила чужие мысли

Вчера, 17:58
Популярная артистка Ольга Бузова разместила в Instagram новогоднее стихотворение, представляющее собой письмо к Деду Морозу. В нём она отметила, что хотела бы и многого, но лучше всего – чтобы никто не уходил, все было живы. Так певица решила поздравить подписчиков с Рождеством.

Воровство сапог и стихотворения: Больная Бузова сплагиатила чужие мысли

 

Некоторые поклонники отметили, что стихотворение вышло милым. Они вспоминали прошлый год, рассказывая о том, кого сами потеряли, и надеясь, что в 2018 всё будет хорошо. Подписчики пожелали Ольге Бузовой быть счастливой и найти свою любовь. По версии некоторых СМИ, впрочем, ухажёр у артистки уже появился – 35-летний предприниматель задаривает девушку цветами. Однако информация пока не доказана.

Многих подписчиков очень возмутило то, что Ольга Бузова не подписала автора стихотворения – Галину Чёрную. По их мнению, оно было подано так, будто принадлежит перу самой артистки, что правдой не является. Следовательно, Ольга Бузова совершила плагиат, скопировав красивые строчки.

В прошлом году, после расставания с Дмитрием Тарасовым, знаменитость также много писала разных стихотворений, явно не принадлежащих её перу. Однако поскольку Ольга Бузова тогда ещё не прославилась, как исполнительница и автор текстов своих же песен, претензии ей за цитирование без указания автора не высказывали.

Воровство сапог и стихотворения: Больная Бузова сплагиатила чужие мысли

 

В настоящее же время некоторые комментаторы прямо сравнили это стихотворение с той лирикой, что появлялась в Instagram звезды в прошлом году, отметив, что на лицо снова страдания и грусть. Они порекомендовали артистке провериться у психолога, потому что слишком уж долго длится депрессия.

Некоторые поклонники обратили внимание не на стих, а на снимок, к нему приложенный. Многим понравилось, что Ольга Бузова выглядит там мило и не пошло, но часть заметили, что ноги артистки кажутся какими-то неестественными, словно фотография обрабатывалась фотошопом.

Случай с обвинением в краже чужого не первый в жизни артистки. Буквально недавно в СМИ появилась информация, что Ольга Бузова сплагиатила «самый умный пост», где заявляла, что люди слишком много врут. По версии прессы, придумала эти слова азербайджанская группа Shaman, опубликовав запись в социальной сети «Одноклассники» 30 декабря 2017 года.

Летом позапрошлого года говорили о том, что Ольга Бузова, будучи ещё участницей шоу «Дом-2», украла сапоги у другой участницы – Яны Земит. Об этом свидетельствовала запись с видеокамеры. Обувь потом нашли, а будущая певица заявляла, что она не виновата, а про сапоги думала, что они ничейные.

Наконец, в июне 2015 года имела место кража идеи платья. Ольга Бузова уже тогда была известна, как дизайнер, и один из нарядов совпал с тем, что ранее представила другая мастерицы от моды – Мария Погребняк. Причём последняя это сделала на несколько недель ранее. Некоторые эксперты предположили, что обе девушки просто купили идею у одного и того же человека, который, намеренно «забыв», продал концепт сразу двум дизайнерам.
Ирина Летинская
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