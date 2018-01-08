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| | Актёр Александр Невский пожалел, что вовремя "не врезал по морде" Вайнштейну

Актёр Александр Невский пожалел, что вовремя "не врезал по морде" Вайнштейну

Вчера, 17:31
Российский актёр, режиссёр и бодибилдер Александр Невский пожалел, что "не врезал по морде" Харви Вайнштейну, известному не только спродюссированными фильмами, но и домогательствами. Звёзды знакомы более 15 лет.

Актёр Александр Невский пожалел, что вовремя "не врезал по морде" Вайнштейну

 

Александр Курицын, известный как "российский Шварценеггер" и скрывающийся под псевдонимом Невский, за годы знакомства мог не раз побить "уродливую морду" Вайнштейна - о чём жалеет. Однако до голливудского скандала актёр не знал, что продюсер ведёт себя неподобающе.

Невский решил пойти на "Золотой глобус" в чёрном костюме. С помощью наряда актёр поддержал актрис, которые пострадали от домогательств. В 2017 десятки актрис обвинили влиятельного продюсера Вайнштейна в сексуальном насилии. Дело о домогательствах расследуют, подозреваемого уволили из компании The Weinstein Co.

Уроженец Москвы Невский написал несколько книг, посвящённых культу мускулистого тела. В 2014 он снял бандитский фильм "Чёрная роза", где сыграл главного героя.
Яна Татьянина
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