Актёр Александр Невский пожалел, что вовремя "не врезал по морде" Вайнштейну

Александр Курицын, известный как "российский Шварценеггер" и скрывающийся под псевдонимом Невский, за годы знакомства мог не раз побить "уродливую морду" Вайнштейна - о чём жалеет. Однако до голливудского скандала актёр не знал, что продюсер ведёт себя неподобающе.
Невский решил пойти на "Золотой глобус" в чёрном костюме. С помощью наряда актёр поддержал актрис, которые пострадали от домогательств. В 2017 десятки актрис обвинили влиятельного продюсера Вайнштейна в сексуальном насилии. Дело о домогательствах расследуют, подозреваемого уволили из компании The Weinstein Co.
Уроженец Москвы Невский написал несколько книг, посвящённых культу мускулистого тела. В 2014 он снял бандитский фильм "Чёрная роза", где сыграл главного героя.