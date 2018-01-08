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| | Пользователи социальных сетей раскритиковали жену Аршавина за скандал в самолёте

Пользователи социальных сетей раскритиковали жену Аршавина за скандал в самолёте

Вчера, 17:10
Супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина стала главной фигуранткой скандала, произошедшего во время перелета в самолете Москва Алма-Ата. Завершился инцидент снятием женщины с борта, а также последующим вызовом правоохранительных органов. Пользователи сети практически однозначно осудили Аршавину за ее вызывающее поведение.
 

Пользователи социальных сетей раскритиковали жену Аршавина за скандал в самолёте

 

Женщина утверждает, что лично не понимает, почему бортпроводники не позволяли ей поменять подгузник дочери. Их она назвала «неадекватными» и заявили, что намерена обратиться в суд. Пользователи в сети встали на защиту авиакомпании отметили, что неадекватно себя в данной ситуации ведет исключительно сама Алиса.
 
«Когда вы на борту самолета, то ваши требования, вроде: «вы мне должны» и «мне надо» отменяются. В первую очередь, вы выполняете требования безопасности авиакомпании. Если вы их нарушаете, то не удивляйтесь, что вас снимают с рейса. Вы такой же человек, как и все мы. У него есть не только права, но и обязанности. Бортпроводники это не официанты, а высококвалифицированные специалисты, которые отвечают, прежде всего, за вашу безопасность», - заявил один из возмущенных комментаторов.
 
Также пользователи заявили, что россиянам не хватает понимания того, что борт самолета это не ресторан, а транспорт, потому факт высадки Алисы Аршавиной вполне закономерный.

Николай Офицеров
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