Пользователи социальных сетей раскритиковали жену Аршавина за скандал в самолёте

Супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина стала главной фигуранткой скандала, произошедшего во время перелета в самолете Москва Алма-Ата. Завершился инцидент снятием женщины с борта, а также последующим вызовом правоохранительных органов. Пользователи сети практически однозначно осудили Аршавину за ее вызывающее поведение.

Женщина утверждает, что лично не понимает, почему бортпроводники не позволяли ей поменять подгузник дочери. Их она назвала «неадекватными» и заявили, что намерена обратиться в суд. Пользователи в сети встали на защиту авиакомпании отметили, что неадекватно себя в данной ситуации ведет исключительно сама Алиса.

«Когда вы на борту самолета, то ваши требования, вроде: «вы мне должны» и «мне надо» отменяются. В первую очередь, вы выполняете требования безопасности авиакомпании. Если вы их нарушаете, то не удивляйтесь, что вас снимают с рейса. Вы такой же человек, как и все мы. У него есть не только права, но и обязанности. Бортпроводники это не официанты, а высококвалифицированные специалисты, которые отвечают, прежде всего, за вашу безопасность», - заявил один из возмущенных комментаторов.

Также пользователи заявили, что россиянам не хватает понимания того, что борт самолета это не ресторан, а транспорт, потому факт высадки Алисы Аршавиной вполне закономерный.

Николай Офицеров