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| | Ольга Бузова оголилась для «истории» в Instagram

Ольга Бузова оголилась для «истории» в Instagram

Вчера, 16:53
Известная певица и ведущая Ольга Бузова удивила поклонников новым снимков для своего Instagram. Дело в том, что знаменитость оголилась и показала нижнее белье в «историях» социальной сети.

Ольга Бузова оголилась для «истории» в Instagram

 

Ольга Бузова ежедневно делиться своими новыми фотографиями в соцсетях, за что поклонники прозвали свою любимицу «королевой Instagram». Однако недавно Бузова шокировала как своих фанатов, так и хейтеров, показав свой бюстгальтер и оголенный живот.

Ольга Бузова оголилась для «истории» в Instagram

 

На фотографии видно, что Ольга находится в гримерке проекта «Дом-2». Из одежды на Ольге только черный бюстгальтер, короткие шорты и колготки на ногах. На самом снимке знаменитость поставила хештег «Меня хочешь, а не получишь», вероятно, адресованный своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову.
Светлана Славянская
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