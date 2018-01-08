Мария Шумакова поделилась секретами здоровой жизни

Актриса Мария Шумакова, которая регулярно поддерживает активность в своём блоге, внезапно пропала на целую неделю из сети, что не на шутку обеспокоило её поклонников. Однако вчера знаменитость вновь заявила о себе.

Валерия Голицына

Актриса рассказала фанатам о том, куда же она пропала. Мария всю неделю с самого Нового года посвятила медитациям и здоровому сну и отдыху. Шумакова рассказала, что бой курантов она встретила в одиночку, а вот после полуночи присоединилась к друзьям, однако в пьяной компании Мария совершенно не пила. После празднования Шумакова долгое время отсыпалась и проводила время с самой собой, что помогло ей восстановить силы.Знаменитость не изменила своим принципам правильного и здорового образа жизни даже в новогодние праздники, за что все её поклонники не скрывая удивления, похвалили Марию. После всего Шумакова пообещала как можно чаще делиться своими принципами здорового образа жизни, а также тренировками.