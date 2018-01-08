Яна Рудковская показала рождественский снимок с сыновьями

Светская львица и продюсер Яна Рудковская рассказала, что Рождество отметила в тесном семейном кругу, вместе с супругом фигуристом Евгением Плющенко и сыновьями Андреем, Николаем и Сашей.

Светлана Славянская

Яна Рудковская в Сети разместила милый снимок на фоне красивой новогодней елочки со своими сыновьями, старшим сыном Николаем и маленьким Сашей, которого в семье ласково называют гном Гномыч. «Волшебный день с детьми, не знаю, что сделать, чтобы старшего Андрея затянуть к нам в кадр, ни в какую не хочет», – подписала семейную фотографию Рудковская.Поклонники в комментариях отметили, насколько быстро растет маленький Саша и чем взрослее становится, тем больше напоминает своего знаменитого отца Евгения Плющенко: «Саша тут очень на папу похож», «Красивая семья», «Что-то совсем не выставляете фотографии 3-го сына Андрея», «Глаза у Сашеньки как голубое озеро, очень красивый», «А зря он не хочет фотографироваться, он очень симпатичный».