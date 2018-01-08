Регина Тодоренко ушла из «Орла и Решки» и увлеклась Владом Топаловым

Тодоренко после расставания со своим бойфрендом наконец-то встретила новую искреннюю любовь, что и стало причиной для увольнения с передачи "Орел и решка". В данный момент Регина учится в Лос-Анджелесе и работает над новым проектом «Пятница с Региной Тодоренко». А в свободное время от учебы выступает в театре. Именно там, играя в спектакле Сергея Роста, она и познакомилась со своим избранником, Владом Топаловым.
Регина Тодоренко ушла из «Орла и Решки» и увлеклась Владом ТопаловымВчера, 16:32
Тодоренко после расставания со своим бойфрендом наконец-то встретила новую искреннюю любовь, что и стало причиной для увольнения с передачи "Орел и решка". В данный момент Регина учится в Лос-Анджелесе и работает над новым проектом «Пятница с Региной Тодоренко». А в свободное время от учебы выступает в театре. Именно там, играя в спектакле Сергея Роста, она и познакомилась со своим избранником, Владом Топаловым.
После увольнения из проекта "Орел и решка" Регина Тодоренко переехала в США. Обитать она будет в Лос-Анджелесе.
Регина Тодоренко официально объявила о своем уходе из программы «Орел и решка» на телеканале «Пятница!». Информация об этом появилась в пресс-релизе канала.
Для поклонников тревел-шоу «Орел или решка» недавно появившиеся новости о том, что проект решила покинуть ведущая проекта Регина Тодоренко стали настоящим