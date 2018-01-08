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От Редактора

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| | Регина Тодоренко ушла из «Орла и Решки» и увлеклась Владом Топаловым

Регина Тодоренко ушла из «Орла и Решки» и увлеклась Владом Топаловым

Вчера, 16:32
Ведущая проекта «Орел и Решка» Регина Тодоренко, уходя с ток- шоу, дала интервью журналистам.


Тодоренко после расставания со своим бойфрендом наконец-то встретила новую искреннюю любовь, что и стало причиной для увольнения с передачи "Орел и решка". В данный момент Регина учится в Лос-Анджелесе и работает над новым проектом «Пятница с Региной Тодоренко». А в свободное время от учебы выступает в театре. Именно там, играя в спектакле Сергея Роста, она и познакомилась со своим избранником, Владом Топаловым.
 
Еще в ноябре Регина Тодоренко заявила об уходе из телешоу, в котором была ведущей четыре года.

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Для поклонников тревел-шоу «Орел или решка» недавно появившиеся новости о том, что проект решила покинуть ведущая проекта Регина Тодоренко стали настоящим

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