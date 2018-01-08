Мама Марины Африкантовой отличилась очередной пошлой выходкой

Татьяна Владимировна, которая приехала на проект поддерживать дочь в её отношениях с молодым человеком, в очередной раз отличилась своей вульгарностью и недалёкостью.

Валерия Голицына

Пожилая женщина пропагандировала всем участницам проекта, а также телезрительницам? метод «ковшика» для привязывания мужчины к себе надолго. Однако на очередном собрании на лобном месте в городе любви Татьяна Владимировна рассказала ещё об одном «чудодейственном» средстве – о привороте. Однако под приворотом одиозная бабушка имела ввиду не поход к гадалке, а потирание подушки любимого «между ног». После своих слов Африкантова продемонстрировала всей студии и зрителям, как же такой «приворот» совершается.Все ведущие и участники лобного буквально залились краской и опешили. После этого эфира телезрители написали множество жалобных писем на продюсерскую почту «Дом-2» и попросили удалить это участницу проекта и, желательно, в психиатрическую больницу.