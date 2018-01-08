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| | Евгений Петросян поразил всех "нарядом гопника" от Гоши Рубчинского

Евгений Петросян поразил всех "нарядом гопника" от Гоши Рубчинского

Вчера, 16:08
Отечественный юморист и актер Евгений Петросян показал своим подписчикам пальто-тренч, взятое из капсульной коллекции дизайнера Гоши Рубчинского. Подписчики заявили, что в нем он выглядит, как самый настоящий отечественный «гопник». Появился в таком виде Петросян в своей социальной сети Instagram.
 

 

Видеозапись Петросян разместил в своих Stories. Примеряя тренч, он заявил, что удивлен тому, что «творят на свете». Подразумевалось, что модель благодаря необычному дизайну выглядит крайне ассиметричного. Помимо этого, полочки разного цвета черного и песочного лишь добавляют авангарда. Тренч, выбранный Петросяном, вошел в первую капсульную коллекцию Рубчинского, разработанной для британского бренда Burberry. Представлена она была еще летом 2017 года. Линия от Рубчинского поступила в продажу в российский монобрендовый бутик Burberry в январе 2018 года.
 
Гоша Рубчинкский свою карьеру дизайнера начала в 2008 году. Символами его первой коллекции с названием «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел, вооружённый двумя автоматами. В своих коллекциях он эксплуатирует тематику, свойственную так называемым «гопникам», а также тяготеет к различного рода постсоветской молодежной культуре.

Николай Офицеров
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