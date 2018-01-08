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| | Экс-жена Джигарханяна предстала в образе очаровательной наездницы

Экс-жена Джигарханяна предстала в образе очаровательной наездницы

Вчера, 16:02
С недавних пор Виталина Цымбалюк-Романовская стала активным пользователем соцсетей. Бывшая жена Армена Джигарханяна демонстрирует образ жизни независимой и одинокой женщины.

Экс-жена Джигарханяна предстала в образе очаровательной наездницы

 

Армен Джигарханян пытается справиться с разочарованием от брака с Цымбалюк-Романовской при помощи кота и сиделки. В это время экс-возлюбленная артиста продолжает наслаждаться приобретенной свободой. В соцсетях она позиционирует себя как независимую, одинокую женщину, которая не отказывает себе в радостях жизни. На днях Виталина Цымбалюк-Романовская вместе с подругой посетила рыбный ресторан на борту теплохода. Музыкант порадовала себя блинами и черной икрой во время водного путешествия по Москва-реке.

На этот раз Цымбалюк-Романовская вместе с подругой отправилась на конную прогулку. В личном микроблоге она разместила фотоотчет. На снимках Виталина предстала в образе очаровательной наездницы.
Виктория Озерова
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