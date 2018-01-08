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| | Бузову обвинили в краже чужих стихотворений

Бузову обвинили в краже чужих стихотворений

Вчера, 15:56
После очередной публикации в своём Instagram одиозная ведущая и певица Ольга Бузова получила шквал гнева и обвинений в свою сторону. Знаменитость обвинили в краже чужого стихотворения.

Бузову обвинили в краже чужих стихотворений

 

Последнюю публикацию в фотоблоге Бузова подписала праздничным стихотворением-обращением к Деду Морозу, в котором просила исполнить её желания. Верные поклонники Ольги встретили такую публикацию с восторгом и восхищением очередному открытому «таланту» артистки. Однако нашлись пользователи, которые были более рассудительными и проверили стихотворение на авторство в интернете. Оказалось, Бузова просто скопировала чужой стих и выдала за своё авторство тем, что не указала настоящего автора поэмы.

Подписчики Бузовой были разгневаны таким неприкрытым плагиатом. Кто-то написал о том, что они уже устали от такой псевдоуникальности горе-артистки, а некоторые были сдержаннее и просто отметили, что стихотворение уже достаточно давно бродит по интернету.
Валерия Голицына
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