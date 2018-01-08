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| | Люди «в черном»: «Золотой глобус» выступил против сексуальных домогательств

Люди «в черном»: «Золотой глобус» выступил против сексуальных домогательств

Вчера, 16:24
Объединившись, чтобы поддержать жертв насилия, знаменитости выбрали черный цвет одежды для церемонии.

Люди «в черном»: «Золотой глобус» выступил против сексуальных домогательств

 

В 75-ый раз открылась церемония вручения премии «Золотой глобус» 7 января в Лос-Анджелесе. Темой «номер один» мероприятия стала эпопея с сексуальными домогательствами на «фабрике грез». Выступить против такого рода попрания человеческого достоинства решили многие голливудские звезды, появившись на знаменитой красной дорожке в черных нарядах.

Акция была запланирована еще до 15 декабря, и поддержать ее захотели не только новоиспеченные, но и давно известные актеры и актрисы. Основала движение MeToo Тарана Берк, которую поддержали единомышленницы - Мараи Лараси, Моника Рамирез и другие. В поддержку активисток выступили Сьюзен Сарандон, Мишель Уильямс, Эмма Уотсон и многие другие.

Люди «в черном»: «Золотой глобус» выступил против сексуальных домогательств

 

А началось все со скандала, в котором продюсер Харви Ванштейн был обвинен в сексуальных домогательствах ко многим актрисам, в числе которых Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и множество других знаменитостей. Всего порядка 80 эпизодов. К слову, в черное оделись и мужчины - так, этот цвет для облачения выбрали Джеймс Франко и Гарри Олдман, а также певец Рики Мартин.

Фаворитами церемонии стали фильмы «Леди Берд» и «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури». Последняя картина, снятая режиссером Мартином МакДоной собрала аж четыре статуэтки в шести номинациях. Тема ленты - борьба женщины с властями за справедливость. Фрэнсис МакДорманд, исполнившая главную роль, получила награду за лучшую драматическую роль, а Сэм Рокуэлл был признан лучшим актером второго плана. Напомним, что в России фильм можно будет посмотреть с 1 февраля.

Люди «в черном»: «Золотой глобус» выступил против сексуальных домогательств

 

Удачным дебютом режиссера Греты Гервиг стала драма «Леди Берд». Фильм победил в категории «комедия или мюзикл», речь в нем идет о старшекласснице, планирующей побег из дома, которую сыграла Сирша Ронан. В российском прокате картина выйдет с 15 марта. Также 4 награды собрал сериал «Большая маленькая ложь» с Николь Кидман и Риз Уизерспун. А вот в противостоянии немецкой драмы «На пределе», где сыграла Дайан Крюгер, и российской картины «Нелюбовь» от Андрея Звягинцева, победа досталась германским кинематографистам.

Гильермо дель Торо несколько повеселил публику, когда выйдя на сцену для получения награды в номинации «Лучший режиссер», он заявил, что совершенно не готовился к речи, так как даже не рассчитывал получить награду и чуть было не высморкался в свой листок с записями.
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