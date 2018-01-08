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| | "Молодой любовник": Агнию Дитковските поймали в постели с незнакомым мужчиной

"Молодой любовник": Агнию Дитковските поймали в постели с незнакомым мужчиной

Вчера, 15:39
Известная российская актриса литовского происхождения Агния Дитковските не привыкла баловать поклонников подробностями о своей личной жизни, однако истинные фанаты добираются до самого сокровенного. Накануне в Сети был опубликован снимок, на котором знаменитость была замечена в постели с молодым мужчиной и своим сыном, отчего появилось множество разговоров и комментариев среди публики.

"Молодой любовник": Агнию Дитковските поймали в постели с незнакомым мужчиной

 

Мнения относительно личности загадочного парня разнились, и фанаты один за одним принялись подозревать 29-летнюю Дитковските в новом романе с юным избранником. Более того, сама актриса в микроблоге подписала фото коротким, но многозначным словом «любовь», что подтолкнуло подписчиков на подобные мысли. На снимке Агния выглядит счастливой, и рядом с ней два дорогих человека, один из которых является сыном, а личность другого осталась для многих загадкой.

Позднее в комментариях появилась запись от некого Доминика, оставившего лишь символы сердца, и все начало становиться на свои места. Исходя из биографии знаменитости, у нее есть младший брат, которого зовут именно так, и на скандальном снимке изображен именно он, как предположили наиболее внимательные поклонники. Но остались и те, кто придерживался мнения о новом романе, то и дело указывая на различия во внешности Доминика и изображенного на фотографии парня.

"Молодой любовник": Агнию Дитковските поймали в постели с незнакомым мужчиной

 

Оказалось, что данной персоной в постели с Агнией и ее сыном Федором находится именно брат актрисы. Более того, в подтверждение этому можно подробно рассмотреть снимок на странице самого Доминика, на котором он на том же диване лежит в обнимку со звездным малышом и по совместительству своим племянником, и одежда на парне такая же, как на публикации артистки.

"Молодой любовник": Агнию Дитковските поймали в постели с незнакомым мужчиной

 

Агния Дитковските не так часто появляется в соцсетях и ее публикации в основном ориентированы на творческую деятельность, но некоторые подробности личной жизни актрисы все же доступны общественности. Речь идет о супруге звезды, актере Алексее Чадове, с которым у актрисы есть общий ребенок. Ранее поклонники начали беспокоиться, почему возлюбленные не появляются на публике вместе, а потом стало понятно, что пара больше не является супружеской, ведь отношения себя исчерпали. Но звездный отец уделяет достаточно внимания своему сыну, о чем говорят СМИ.
Анна Лисичкина
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