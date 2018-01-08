Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Мнения

Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

От Редактора

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

На Марсе найдены окаменелости живых существ.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | Ирина Старшенбаум опубликовала романтический снимок с Александром Петровым

Ирина Старшенбаум опубликовала романтический снимок с Александром Петровым

Вчера, 15:17
На данный момент среди российских актеров одной из наиболее красивых пар считаются еще молодые артисты Александр Петров и Ирина Старшенбаум. Пара встречается не так давно. Начались их отношения, как служебный роман на съемках картины «Притяжение». Развитие их романтических отношений, однако проходит стремительно. Уже сейчас Старшенбаум открыто публикует романтичное фото, сделанное с Петровым в бассейне.
 

Ирина Старшенбаум опубликовала романтический снимок с Александром Петровым

 

Пара стала часто появляться вместе на публике. Старшенбаум вместе с Петровым не стесняются показывать публике совместные романтические фотографии. На опубликованной Ириной фотографии пара запечатлена под черно-белым фильтром.
 
Вместе они позируют в бассейне. Старшенбаум нежно обнимает своего избранника за плечи. Выглядит пара крайне серьезно, что и привлекло пользователей, которые надеются, что у возлюбленных все будет хорошо.
 
Снимок вызвал среди подписчиков актрисы большой ажиотаж. Менее чем за 12 часов снимок набрал более десяти тысяч лайков. Подписчики пожелали паре всего хорошего и понадеялись, что отношения у них серьезны и это не мимолетная интрижка.

Николай Офицеров
Новости по теме
Анна Старшенбаум опубликовала эротический снимок с фотосессии для MAXIM
Анна Старшенбаум опубликовала эротический снимок с фотосессии для MAXIM

Актриса Анна Старшенбаум обнародовала снимок с эротической фотосессии. Снималась она для известного издания MAXIM.

Александр Петров перестал скрывать свои отношения с Ириной Старшенбаум
Александр Петров перестал скрывать свои отношения с Ириной Старшенбаум

Александр Петров и Ирина Старшенбаум открыто рассказали о своих чувствах друг к другу. Ранее актеры скрывали свои отношения, однако слухи об их романе все

Александр Петров ушел от невесты из-за Ирины Старшенбаум
Александр Петров ушел от невесты из-за Ирины Старшенбаум

Александр Петров, известный отечественный актер, разорвал отношения с невестой, с которой состоял в отношениях на протяжении десяти лет. По данным масс-медиа,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости