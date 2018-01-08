Ирина Старшенбаум опубликовала романтический снимок с Александром Петровым

На данный момент среди российских актеров одной из наиболее красивых пар считаются еще молодые артисты Александр Петров и Ирина Старшенбаум. Пара встречается не так давно. Начались их отношения, как служебный роман на съемках картины «Притяжение». Развитие их романтических отношений, однако проходит стремительно. Уже сейчас Старшенбаум открыто публикует романтичное фото, сделанное с Петровым в бассейне.

Пара стала часто появляться вместе на публике. Старшенбаум вместе с Петровым не стесняются показывать публике совместные романтические фотографии. На опубликованной Ириной фотографии пара запечатлена под черно-белым фильтром.

Вместе они позируют в бассейне. Старшенбаум нежно обнимает своего избранника за плечи. Выглядит пара крайне серьезно, что и привлекло пользователей, которые надеются, что у возлюбленных все будет хорошо.

Снимок вызвал среди подписчиков актрисы большой ажиотаж. Менее чем за 12 часов снимок набрал более десяти тысяч лайков. Подписчики пожелали паре всего хорошего и понадеялись, что отношения у них серьезны и это не мимолетная интрижка.

Николай Офицеров