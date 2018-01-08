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| | Жену Аршавина сняли с рейса за девиантное поведение

Жену Аршавина сняли с рейса за девиантное поведение

Вчера, 15:10
Алиса Аршавина была снята с рейса вместе со своими детьми и няней из-за абсолютно неадекватного поведения. Девушка называла себя майором ФСБ и отстёгивала ремни у себя и детей перед взлётом.

Жену Аршавина сняли с рейса за девиантное поведение

 

Супруга знаменитого футболиста Андрея Аршавина наотрез отказалась следовать правилам безопасности, обязательным для всех пассажиров без исключения. Девушка перед самым взлётом отстегнула ремни безопасности у себя и детей. После чего, Аршавина попыталась пересадить няню её сыновей в бизнес-класс, в чём ей было отказано, ведь билеты для няни были куплены в эконом. Алиса Аршавина попыталась оказать давление на сотрудников аэрофлота и начала выкрикивать, что она майор ФСБ и они не имеют право ей отказать.

После чего по решению капитана Аршавину сопроводили прочь с борта самолета, и подкрепили своё решение письменным разрешением, в котором указали причину «девиантное поведение».
Валерия Голицына
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