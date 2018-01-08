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| | «Я не китайская подделка»: «Русская Джоли» просит не сравнивать её с актрисой

«Я не китайская подделка»: «Русская Джоли» просит не сравнивать её с актрисой

Вчера, 14:49
Популярная российская модель Регина Кова, которую пользователи сети окрестили «русской Анджелиной Джоли» больше не хочет, чтобы её сравнивали со знаменитой актрисой. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

«Я не китайская подделка»: «Русская Джоли» просит не сравнивать её с актрисой

 

Модель из Хабаровска Регина Кова обратилась к своим подписчикам и сообщила, чтобы её больше не называли «русской Джоли». «Если вы не будете сравнивать меня с Джоли, я буду только счастлива! Я же вроде ни разу не просила этого делать. Я не виновата, что мои лучшие ракурсы схожи с этой прекрасной актрисой. Но я никогда никому не запрещала сравнивать, ведь люди всегда пытаются найти в человеке знакомые для себя черты. Всего лишь игры разума! По этому поводу у меня нет комплексов и никогда это не цепляло», - заявили Регина.

Также девушка добавила, что образ Джоли - это всего лишь образ, созданный множеством стилистов, косметологов и пиарщиков. «Я как любитель таких образов и актриса по жизни, беру оттуда что-то полезное и для себя. И ничего страшного в этом не вижу», - закончила свое обращение российская модель.
Светлана Славянская
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