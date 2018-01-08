Ксения Собчак опубликовала трогательную фотографию с сыном

Ксения Собчак в личном микроблоге разместила фото с сыном Платоном. На снимке она трогательно целует малыша в щеку. Собчак призналась, что в связи с политической гонкой мало уделяет внимания самому родному человеку.

Виктория Озерова

Ксению Собчак в очередной раз раскритиковали за то, что она занимается не тем делом. Недавно Ксения Анатольевна в своем профиле в Instagram сообщила, что готовиться уехать на работу и снова оставляет Платона, прикрепив соответствующую фотографию. На снимке журналистка запечатлена рядом с автомобилем с малышом на руках. Она нежно целует в щеку сына. За сутки пост собрал более 160 тысяч отметок «мне нравится» и более двух тысяч комментариев. Подписчики оценили пост по-разному. Многие обвинили Собчак в том, что она мало занимается сыном. По мнению пользователей, Ксении следует больше внимания уделять воспитанию малыша.Несмотря на критику, нашлись и те, кто восхитился трогательным фото. Некоторые встали на защиту Собчак.