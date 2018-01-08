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| | Участница "Дома-2" Екатерина Король хочет сделать тату на всю руку

Участница "Дома-2" Екатерина Король хочет сделать тату на всю руку

Сегодня, 14:14
Участница "Дома-2" Екатерина Король хочет сделать тату на всю руку. У звезды проекта уже есть пять татуировок, но на этом она останавливаться не собирается.

 

В социальной сети Instagram Екатерина Король сообщила, что хочет украсить свою руку оригинальной татуировкой. Она даже выложила фото с тату-салона, который посетила для начинания исполнения своей идеи. Для осуществления своего желания участнице "Дома-2" придется навещать мастера 15 дней, чтобы завершить работу. Плечо Екатерины Король уже украшает начатая наколка. Ради такой красоты и оригинальности она готова вытерпеть любую боль. Тем более, что неординарная звезда любит тату и пирсинги.

Екатерина Король, не считая работы на телевидении, развивается в сфере музыки и дизайна, а также пробует себя в качестве модели.
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