Участница "Дома-2" Екатерина Король хочет сделать тату на всю руку. У звезды проекта уже есть пять татуировок, но на этом она останавливаться не собирается.





В социальной сети Instagram Екатерина Король сообщила, что хочет украсить свою руку оригинальной татуировкой. Она даже выложила фото с тату-салона, который посетила для начинания исполнения своей идеи. Для осуществления своего желания участнице "Дома-2" придется навещать мастера 15 дней, чтобы завершить работу. Плечо Екатерины Король уже украшает начатая наколка. Ради такой красоты и оригинальности она готова вытерпеть любую боль. Тем более, что неординарная звезда любит тату и пирсинги.Екатерина Король, не считая работы на телевидении, развивается в сфере музыки и дизайна, а также пробует себя в качестве модели.